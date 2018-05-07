"24 Haziran'da kime oy vereceksiniz?" sorusuna cevap verdi

Şubat ayında MESAM'daki başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden bir grup arkadaşıyla birlikte istifa eden Orhan Gencebay, Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kuruluna kullandığı sözlerle ikilinin arası açılmıştı. Gencebay, MESAM tartışmalarının da başka yere çekilmemesi gerektiğini, bunun siyasetle alakası olmadığını vurguladı.

Sanatçı Orhan Gencebay, HabertürkTV'de yayınlanan Sevilay Yılman'ın sunduğu 'Sevilay Soruyor' programının konuğu oldu.

"KİM SEÇİLİRSE ONA SAYGI DUYARIM"

"24 Haziran'da hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna cevap veren Gencebay, "Ben devletime son derece saygılı olan biri olarak devletimin, varlığımın, vatanımın güçlü bir şekilde ayakta durmasını isteyen bunu sağlamak için her şeyi yapabilecek biri olarak ben tabii ki devletimi kim yönetiyorsa, halkımızın seçimleriyle, oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım" cevabını verdi.

"HİÇBİR KİMSEYLE KÖTÜ DEĞİLDİM"

"Peki 1980'li yıllar darbe ve sonrası Kenan Evren yönetimi o yıllarda nasıldı devletle aranız?" sorusuna da cevap veren usta sanatçı, "Benim her zaman devletime olan saygımdan dolayı devletimi yönetmeye talip olan kim varsa halkımızın seçtiği kim varsa ben herkese iyiydim. Hiç bir kimseyle kötü değildim. Kenan Paşa geldiğinde can güvenliği yoktu. Yüzde 98 halkımız memnun olmuştu, can güvenliği yoktu, böyle bir şey sağlandı. Daha sonra çok yanlışlar oldu, o ayrı konu, yani ben ilk geliş zamanını söylüyorum. 'Askerimiz geldi, şöyle oldu, böyle oldu' demiyorum, ben ülkemin durumunu söylüyorum. 1978'te arabanız var mı, ancak bir depo benzin alabilirdiniz bir ayda. 70 sente muhtaçtık can güvenliğimiz yoktu. Bunları özellikle yaşayan birisiyim" ifadesini kullandı.