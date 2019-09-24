24 Eylül Salı hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Havaların yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte herkes bu sorunun yanıtını daha çok aratmaya başladı: Bugün hava nasıl olacak?24 Eylül 2019 Salı 00:02
Havaların yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte herkes bu sorunun yanıtını daha çok aratmaya başladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporda bazı iller sağanak yağış için uyarıldı. Dışarı çıkmadan önce önlem alabilmeniz için bu haber fazlasıyla işinize yarayacak. İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu;
İstanbul
26°C 18°C
Parçalı bulutlu
İzmir
30°C 19°C
Çok bulutlu
Ankara
26°C 14°C
Parçalı bulutlu
Antalya
30°C 21°C
Güneşli
Bolu
26°C 12°C
Parçalı bulutlu
Trabzon
23°C 19°C
Az bulutlu
Kars
23°C 4°C
Güneşli
Diyarbakır
31°C 12°C
Güneşli
Yayınlanan hava tahmin raporunda 25 Eylül Çarşamba günü birçok ilde yağış gözleneceği belirtildi.
YORUM YAZ