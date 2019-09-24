24 Eylül Salı hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Havaların yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte herkes bu sorunun yanıtını daha çok aratmaya başladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporda bazı iller sağanak yağış için uyarıldı. Dışarı çıkmadan önce önlem alabilmeniz için bu haber fazlasıyla işinize yarayacak. İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu;

İstanbul

26°C 18°C

Parçalı bulutlu

İzmir

30°C 19°C

Çok bulutlu

Ankara

26°C 14°C

Parçalı bulutlu

Antalya

30°C 21°C

Güneşli

Bolu

26°C 12°C

Parçalı bulutlu

Trabzon

23°C 19°C

Az bulutlu

Kars

23°C 4°C

Güneşli

Diyarbakır

31°C 12°C

Güneşli

Yayınlanan hava tahmin raporunda 25 Eylül Çarşamba günü birçok ilde yağış gözleneceği belirtildi.