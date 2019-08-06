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24 Erzincanspora yeni tesis

Erzincan’ın sporda marka bir şehir olması amacıyla yapımı devam eden yeni stadyumun yanı sıra, Anagold 24 Erzincanspor ve amatör kulüplerinin de faydalanacağı yeni tesis için çalışmalara hız verildi.

06 Ağustos 2019 Salı 19:20
24 Erzincanspora yeni tesis

Erzincan’ın sporda marka bir şehir olması amacıyla yapımı devam eden yeni stadyumun yanı sıra, Anagold 24 Erzincanspor ve amatör kulüplerinin de faydalanacağı yeni tesis için çalışmalara hız verildi.


11 Temmuz da yapılan olağan genel kurul sonrasında ilk olarak TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır’ın girişimleri neticesinde Anagold ile yenilenen sponsorluk anlaşmasına eklenen yeni madde ile Vedat Çimen tesislerinde yeni bir tesis çalışması başlatıldı. Bazı sorunları bulunan arazinin Erzincan Belediyesi encümen kararı ile çözülmesi sonrası Erzincan Belediye başkanlığı tarafından 29 yıllığına Anagold 24 Erzincan spora tahsis edilmesi sonrasında Erzincan iline ve Anagold 24 Erzincan spora yakışır bir tesis çalışması başladı.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Anagold 24 Erzincan spor yönetimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette bizlere talep ettikleri tesis için bizlerde meclisimizden karar aldık. Meclisimizden alınan kararın öncelikle Erzincan’ımıza, Erzincan sporumuza hayırlı olmasını temenni ederken valimizin gayretleri ile imzalanmış olan Anagold ile ilgili sponsorluk anlaşmasından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.


Kulübümüz için yetersiz olan mevcut tesisin yeniden yapılacağı müjdesini veren Anagold 24 Erzincan spor Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı’da, “Malumunuz kongreden sonra ağırlıklı olarak transfer çalışmalarını başlattık. Bu arada tesisler ve sponsorluk ile ilgili çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız arasında transferlerimiz son hız devam ediyor. Sponsorluk sözleşmemizi imzaladık. Tesis ile ilgili olarak son bir gelişme oldu. Erzincan Belediyemiz 05.08.2019 tarih itibariyle aldığı Meclis kararı ile yerin 29 yıllığına kulübümüze tahsisinden dolayı Belediye Başkanımız Bekir Aksun’a, belediye meclisi encümenlerimize özellikle çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


3 kat üzerinden projelendirildi


Tesis ile ilgili olarak ta bilgi veren Anagold 24 Erzincan spor Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, “Tesisimiz 20 odalı olacak. Odaların bir kısmı tek kişilik bir kısmı da çift kişilik olacak. Ayrıca tesisimizin Kafeteryası, idari binası, Hamamı, saunası, çamaşırhanesi, mutfağı, yemekhanesi, kondisyon odası olacak. Tesisimiz bodrum kat hariç 2 kat olacak, yani 3 kat üzerinde projelendirildi. Bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tesisin 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlanınca bulunduğumuz yerden yeni tesisimize taşınmış olacağız. İnşallah 2019 yılının sonunda yeni tesise taşınmış olacağız.” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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