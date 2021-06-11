  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı
Borçlu da alacaklı da mağdur olmayacak
Maske cezasında Türkiye rekoru onda!
DTK Eş Başkanı Leyla Güven’e verilen 22 yıl hapis cezası onandı
Ekonomi 24 derslikli okul binası yaptırılacaktır
Ekonomi

24 derslikli okul binası yaptırılacaktır

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla İli Milas İlçesi Fatih İlkokulu (YIK-YAP) 24 Derslikli Yapım İşi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 13:15:00 -
24 derslikli okul binası yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 07.07.2021 tarih ve saat 11:00’de Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu - Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Orhaniye Mahallesi Birlik Sokak No:48 Kat:3 Menteşe/MUĞLA yapılacak. Milas İlçesi Fatih İlkokulu’nun 360 gün içerisinde bitirilerek hizmete sokulması bekleniyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay