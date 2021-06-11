24 derslikli okul binası yaptırılacaktır
Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla İli Milas İlçesi Fatih İlkokulu (YIK-YAP) 24 Derslikli Yapım İşi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 07.07.2021 tarih ve saat 11:00’de Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu - Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Orhaniye Mahallesi Birlik Sokak No:48 Kat:3 Menteşe/MUĞLA yapılacak. Milas İlçesi Fatih İlkokulu’nun 360 gün içerisinde bitirilerek hizmete sokulması bekleniyor.
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