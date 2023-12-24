24 Aralık 2023 gram altın kaç lira? İslam Memiş'den dolar sonrası iddialı tahminler! Altın fiyatları, son tahmini

Altın fiyatları ons altının 2 bin doların üzerine çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde hafif çaplı yükseliş kaydetmişti. Hem dolar kurunun hem de ons altının fiyatının yatay seviyede kalması iç piyasada da fiyatları korudu. Peki, haftanın yedinci gününde altında son durum ne? 2024 yılında altın fiyatlarının ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merak edilirken İslam Memiş yeni yılda altın fiyatlarıyla ilgili tahminleri ne?



Altın yatırımcıları yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte altın piyasasındaki dalgalanmalarını merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2024 altın fiyatlarının ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorları üzerinde ''2024 altın fiyatları ne kadar olacak?'' sorusunun yanıtını aratırken detaylar belli oldu.

2024 yılında altın fiyatlarının ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merak edilirken İslam Memiş yeni yılda altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Altın piyasaları üzerine yaptığı değerlendirmelerle tanınan İslam Memiş, 2024 yılında gram altının fiyatının 2500 ile 2700 TL olabileceğini ifade etti.

İSLAM MEMİŞ ALTIN TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI!

Altın fiyatlarındaki tahminleri ile altın yatırımcılarının yakından takip ettiği isimlerden birisi haline gelen isim İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme geldi. İslam Memiş altın yatırımcılarına seslenerek 2024 altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş açıklamasında "Elinize geçen bir miktar parayı tasarruf amacıyla altına yatırmayı planlıyorsunuz. Diyelim ki, 1 yıl boyunca bu altını tutmayı düşünüyorsunuz. Ancak bankadan altın almak yerine Kapalıçarşı'dan almanız, olası bir ihtiyaç durumunda satış yaparken zarar etmemenizi sağlayacaktır. Çünkü Kapalıçarşı'da alım-satım makası çok daha düşüktür" şeklinde konuştu.

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ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ!

Altın ithalatı ile ilgili dikkat çeken bilgiler de veren İslam Memiş "Altın ithalatının yasak olması ve üzerindeki vergilendirme, altın fiyatlarını etkiliyor. Örneğin, gram altının fiyatı şu an 1960 lira civarında seyrediyor ama olması gereken fiyat 1894 lira. Bankalar genellikle yüksek fiyattan satış yapar ve düşük fiyattan alır.'' dedi.

GRAM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Altının gram fiyatı haftanın dördüncü gününde 1927 lira seviyelerinde bulunuyor. Satış fiyatı 1927 lira olarak belirlenen gram altında alış fiyatı ise 1926 lirada konumlandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcının ve takı amaçlı alanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise bugün 3 bin 228 liradan geri alınırken 3 bin 276 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Özellikle yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden olan ve alış ile satış arasında oransal olarak farkın daha az olduğu cumhuriyet altını ise bugün 13 bin 470 liradan satışa çıkıyor.