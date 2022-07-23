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İSLAM 23.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-23 05:20:00 -
23.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَوْ شَٓاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَٓاءُ وَيَهْدٖي مَنْ يَشَٓاءُؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Eğer Allah isteseydi hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı.

 Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkân verir, dilediğini de doğru yola iletir.

 Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız."

 (Nahl Suresi - 93)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:  

İnsanların, dinî ve ahlâkî bakımdan farklı inanç ve davranışları benimseyip uygulayarak farklı gruplar oluşturacak şekilde yaratılmaları bir imtihan gereği olup hayat bu imtihanla anlam kazanmaktadır. Ama bu imtihanın sonunda da bir sorumluluk vardır.

İnsanlar, diğer görevleri yanında ahde vefâ gösterip göstermedikleri, yeminlerini tutup tutmadıkları hususunda da yüce Allah tarafından mutlaka sorguya çekileceklerdir.

Çünkü, ahdini ve yeminini bozmak, birey açısından bir ahlâk ve karakter bozukluğunu ifade ettiği gibi toplumsal hayat bakımından da bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı doğurmakta, bu da hem mânevî hem de maddî bakımdan daha başka vahim sonuçlara yol açmaktadır. 

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir; iyi işlerinizi görünce sevinirler.

 Böyle olmayan işleriniz için, 'Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al.' derler."

(Müsned, 20/114; Hakim-i Tirmizi, Nevadiru’l-Usûl, 2/260)

 

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