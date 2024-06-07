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Yerel 230 metrelik kulede tehlikeli oyun! Videoya çekip paylaştı
Yerel

230 metrelik kulede tehlikeli oyun! Videoya çekip paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 09:45:00 - 2024-06-07 09:52:34

Büyükçekmece’de bir genç, 230 metrelik televizyon kulesinin tepesine tırmandı, video çekti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükçekmece’de atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıkan genç yürekleri ağza getirirken, o anları kaydedip sosyal medya hesabında da paylaştı.

Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti. Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı. 230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

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Yorumlar

Toshiba

Geri zekalı aptal aramaya gerek yok. Çekirge misali bir sıçrar iki sıçrar sonra TikTok adına b…..k yoluna gitti diye haber olur.
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