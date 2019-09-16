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230 bin Uygur Türkü Çin zindanlarında

Doğu Türkistan’da çeşitli bahanelerle gözaltına alınan ve toplama kamplarına hapsedilenlerin sayısının 230 binden fazla olduğu bildirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:43
230 bin Uygur Türkü Çin zindanlarında

 Münübe Yılmaz 

Çin’in 2017-2018 yıllarında gözaltına aldığı 230 bin Doğu Türkistanlıyı toplama kamplarında hapsettiği açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırılan Doğu Türkistan’da Güvenlik ve Yargı organlarının istatistiki bilgileri esas alınarak yapılan bir araştırma raporunda çeşitli bahanelerle gözaltına alınan ve toplama kamplarına hapsedilenlerin sayısının 230 binden fazla olduğu bildirildi.

Doğu Türkistan’daki mahkemeler sadece 2017 yılında 87 bin kişi hakkında hapis kararı verdi. Bu sayı önceki yılın neredeyse beş katı ve cezalar beş yıl ve üzerini kapsıyor. İnsan hakları savunucuları, bölgedeki Müslümanların Çin Komünist Partisi’nin sadık bir kölesi yapılmaya çalışıldığını belirterek, zulmün son bulmasını talep etti.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:43
  1. Çin
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  3. Sincan Uygur Özerk Bölgesi
  4. Doğu Türkistan
  5. Çin Komünist Partisi
  6. Müslümanlar
  7. İnsan hakları

YORUM YAZ

  • muromuro28 dk önce
    Allah yardımcıları olsun, 2 milyara yakın İslam aleminin ayıbı :((
  • Sertap Sertap 1 sa önce
    Çin ALLAH belanı versin, küresel sermayenin sahipleri olan rockefeller ve rothschild şeytanlarının özel mülküdür çin

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