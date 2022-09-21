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Dünya 230 balina karaya vurdu!
Dünya

230 balina karaya vurdu!

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 pilot balina karaya vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 17:53:00 -
230 balina karaya vurdu!

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 pilot balina karaya vurdu.

Avutralya’nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu.

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanından yapılan açıklamada, Ocean Beach'te karaya vuran 230 balinanın pilot balinalar olduğu ve yarısının hala hayatta olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

Açıklamada, Deniz Koruma Programı'ndan bir ekibin balinaları kurtarma çalışmaları için bölgeye doğru yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bölge halkından balinalara müdahale edilmemesi istenen açıklamada, "Balinalar, ölmüş olsalar bile korunan bir türdür ve müdahale etmek suçtur" ifadesi kullanıldı.

​​​​​​​Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) dün 14 genç kaşalot balinası karaya vurmuştu.

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