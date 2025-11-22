  • İSTANBUL
23 yılla aranıyordu... Enselendi!
Yerel

23 yılla aranıyordu... Enselendi!

Polis ekipleri uyuşturucu ticareti nedeniyle hakkında 23 yıl hapis cezası olan şahsı İzmir'in Konak ilçesinde yakaladı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi.

Yapılan sorguda Ş.Y. adlı şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

