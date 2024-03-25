23 yılda 500 metrekareden 400 dekara

Tokat'ta merkeze bağlı Gümenek köyü sakinleri, kooperatif çatısı altında 23 yılda üretim yapılan sera alanını 500 metrekareden 400 dekara çıkardı.

Gümenek köyünde örtü altı tarım, 2001 yılında bir üretici tarafından 500 metrekare alanda başladı.

Zamanla köyde örtü altı tarım üretiminin artması üzerine 2015'te bir araya gelen köylüler, Gümenek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Bugün 200 civarında üyesi bulunan kooperatif çatısı altında 400 dekar alanda örtü altı tarım yapılıyor.

Gümenek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Musa Sarı, kendisinin yaklaşık 15 yıldır seracılıkla uğraştığını söyledi.

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Kendisinin 500 metrekare alanda örtü altı tarıma başladığını belirten Sarı, "Benim sera alanım, devlet desteğiyle bin metrekareye çıktı. Bugün köyümüzde 400 dekar kadar seracılık yapılıyor. Seralarda yazın salatalık, kışın da tere, roka, marul, maydanoz, yeşil soğan gibi ürünler yetiştiriyoruz." dedi.

Köylerinin göç vermediğini vurgulayan Sarı, "Okuyup meslek sahibi olan gençlerimiz köyden gidiyorlar ama kalanlar köyde seracılık faaliyetlerinde bulunuyor. İşçi problemimiz var. Mecburen ailece çalışıyoruz." diye konuştu.

Köylerinde genelde salatalık üretildiğini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Köyümüzün insanı da çalışkan, azimli. Emeğimizin karşılığını da aldığımızı düşünüyorum. Sulama sıkıntımız var. Köyde kahvehane yok. Çünkü milletimiz sabah ezanı ile işe başlıyor, akşam 6'ya kadar çalışıyor. Köyümüzde yıllık 3-4 bin ton salatalık üretimi yapılıyor."

Köyde seracılık yapan Cafer Tayyar Bal da yazın salatalık, kışın da yeşillik ürettiklerini dile getirerek, "3-4 yıldır serada üretim yapıyoruz. Allah razı olsun devletimizden, köylüye, çiftçiye yardımcı oluyor. " ifadesini kullandı.