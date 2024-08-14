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Siyaset 23. yıla özel: Ak Parti’den ses getiren reklam filmi
Siyaset

23. yıla özel: Ak Parti’den ses getiren reklam filmi

Yeniakit Publisher
2024-08-14 15:25:00 - 2024-08-14 15:27:50

AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılına özel hazırladığı reklam filmi hazırlandı.

AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılına özel hazırladığı reklam filmi hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001’de sahneye çıkan AK Parti, bugün Türkiye’nin 81 ilinde 23’üncü yılını kutluyor. 22 yıla büyük hizmetler kazandıran AK Parti, devrim niteliğinde pek çok kararı da hayata geçirdi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 23’üncü yıldönümü için özel bir video hazırladı. Vdeoda, AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı dev eserler ve icraatlere yer verildi.

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