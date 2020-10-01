23 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçaklandı

Adana'da iki arkadaş arasında başlayan tartışmanın sonunda kan döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki arkadaş arasında tartışma çıktı. İlçenin Ova Mahallesi'nde Servet D. ile Gökhan Boyuneğmez (23) arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu Servet D., arkadaşı Gökhan Boyuneğmez'i göğsünden bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Yaralanan Boyuneğmez ise ihbar sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 23 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayeti işlediği bıçakla yakalandı

Boyuneğmez'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, arkadaşını bıçaklayan Servet D. ise polis ekipleri tarafından çalışma neticesinde suç aletiyle yakalandı.