23 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَۙ



وَتَذَرُونَ الْاٰخِرَةَؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



“Hayır (ey insanlar)! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni (dünyayı) seviyorsunuz,"



"Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz."

(Kıyâmet Suresi - 20-21) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Hz. Peygamber’in vahyi alışıyla ilgili özel olarak kendisine hitap eden ara cümlelerden sonra bu âyetlerde insanlığa yönelik genel bir hitapla tekrar başa dönülerek müşriklerin öldükten sonra dirilme olmayacağına dair iddiaları reddedilmekte, bu konuda geçerli mazeretlerinin bulunmadığı, fakat dünya zevk ve lezzetlerine düşkünlüklerinden dolayı âhiret hayatını reddettikleri ve bu sebeple kınandıkları anlaşılmaktadır. İnsanların kınanmasının sebebi dünya nimetlerini sevmeleri değil, bu yüzden âhireti terketmeleridir. Çünkü dünya nimetleri insanlar için yaratılmıştır (krş. A‘râf 7/31-33).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 509-510



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"İyilik yapmak ancak dinine bağlı, asâletli ve ağır başlı olan kimselere yakışır."



Kaynak : Camiüssağir-2119

