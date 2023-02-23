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İSLAM 23 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-02-23 07:23:00 - 2023-02-23 07:24:02
23 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَۙ

وَتَذَرُونَ الْاٰخِرَةَؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

“Hayır (ey insanlar)! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni (dünyayı) seviyorsunuz,"

 "Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz."

 (Kıyâmet Suresi - 20-21)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Hz. Peygamber’in vahyi alışıyla ilgili özel olarak kendisine hitap eden ara cümlelerden sonra bu âyetlerde insanlığa yönelik genel bir hitapla tekrar başa dönülerek müşriklerin öldükten sonra dirilme olmayacağına dair iddiaları reddedilmekte, bu konuda geçerli mazeretlerinin bulunmadığı, fakat dünya zevk ve lezzetlerine düşkünlüklerinden dolayı âhiret hayatını reddettikleri ve bu sebeple kınandıkları anlaşılmaktadır. İnsanların kınanmasının sebebi dünya nimetlerini sevmeleri değil, bu yüzden âhireti terketmeleridir. Çünkü dünya nimetleri insanlar için yaratılmıştır (krş. A‘râf 7/31-33).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 509-510
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"İyilik yapmak ancak dinine bağlı, asâletli ve ağır başlı olan kimselere yakışır."

Kaynak : Camiüssağir-2119

 

GÜNÜN SÖZÜ:

1
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