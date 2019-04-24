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23 Nisan’da ünlülere ödül yağdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Özel Açı Okulları tarafından düzenlenen ankette çocuklar en sevilen ünlüleri seçti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:35
23 Nisan’da ünlülere ödül yağdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Özel Açı Okulları tarafından düzenlenen ankette çocuklar en sevilen ünlüleri seçti. Öğrenciler tarafından seçilen isimlere ödüller düzenlenen törenle takdim edilirken, törende ‘En Sevdiğim Ses Sanatçısı’ ödülünü alan Lerzan Mutlu şarkısını çocuklar için söyledi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Özel Açı Okulları tarafından düzenlenen ankette çocuklar en sevilen ünlüleri seçti. Öğrenciler tarafından seçilen isimlere ödüller Şişli Meslek Yüksek Okulu Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşen törenle takdim edildi. Düzenlenen gecede ödül töreni öncesi öğrenciler tarafından hazırlanan danslar öğretmenleri eşliğinde sergilenirken, dans gösterimi salonda görsel şölen oluşturdu. Ünlü isimlerinde katıldığı ödül töreninde ‘En Sevdiğim Ses Sanatçısı’ ödülünü alan Lerzan Mutlu, şarkısını çocuklar için söyledi.


Ödül töreninde konuşan Özel Açı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahin, “Bugün 23 Nisan. Ulu önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği önce Türkiye sonra Dünyada ilk defa çocuklara armağan edilen bir gün. Kendisi o kadar büyük bir liderdi ki geleceğini en doğru ellere teslim etmek için onu en iyi şekilde hazırlamak gerektiğine inanan bir lider. Bin kişilik salonumuz doldu. Ben o anne ve babaların gözlerinin içindeki o pırıltı bize yetiyor. Bizi mutlu eden oradaki hareketlerin senkronize olmaması değil ya da müziğin istediğimiz gibi çıkmaması değil. Onlar o sahnede bin kişiye aynı anda aynı sesi vermek. Biz olsak heyecanlanırken, ufacık bedenlerin, ufacık kalplerin o ritim ve seslerini duymak bize ayrı bir keyif veriyor. Okulumuzun Şişli ve Kağıthane’deki öğrencilerimizin kendi aralarında yaptıkları anketler sonucunda kendilerince en iyi sunucu, en iyi sporcu ve en iyi sanatçıları ödüllendirip plaket yaptırmışlar. Onları okulumuza ve salonumuza davet ettiler. Şuanda salonumuzdalar. Ben onlara çok çok teşekkür ediyorum” dedi.


Gösterilerin ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde ödül alan isimlere plaket ve çiçek takdim edildi. "En Sevdiğim Tiyatro Oyuncusu" dalında Burak Sergen, "En Sevdiğim Oyuncu" dalında Şilan Makal, "En Sevilen Erkek Oyuncu" dalında "Onur Seyit Yaran", "Duayen Sunucu" dalında Serap Paköz, "En Sevdiğim Ses Sanatçısı" dalında Lerzan Mutlu ödüle layık görüldü.


Gecede ödül alan ünlü sanatçı Lerzan Mutlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için albümünden bir parça seslendirdi. Lerzan Mutlu’nun seslendirdiği şarkıya ise çocuklar da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:35
  1. sanat
  2. sergi

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