23 Nisan 2020 kaç gün resmi tatil olacak?

MEB'in 2019-2020 İş Takvimi'ne göre 23 Nisan Tatili için; ''23 Nisan 2020 tarihinde törenden sonra başlar, 23 Nisan 2020 akşamı sona erer'' ifadesi şekline yer almaktadır. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı törenlerinin sonrasında resmi tatil olması yönünde karar veriliyordu. Her ne kadar geçmiş yıllarda bu yönde kararlar alınmış olsada her yıla ayrı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bu yönde farklı kararlar alabilmektedir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına kısa bir süre kaldı. Eğitim camiası başta olmakla bir çok kesim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ertesi günü olan 24 Nisan Cuma günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Fakat 24 Nisan 2020 tarihinin tatil olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. 23 Nisan 2020 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

17 Nisan’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili, “Bilim Kurulunda, geçen de bahsetmiştim, özellikle salgınla mücadelede temas, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta sonu başlayan bu hafta sonu da karar verilen sokağa çıkma yasağının bu amaca hizmet ettiğini rahat söyleyebiliriz. Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili bugünkü Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya bu konu gündeme gelebilir. Ama Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Yani Bilim Kurulu bir karar mercisi değil. Bilim Kurulu bu anlamda salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum." dedi.

Koca, gelecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan'la birleştirileceği iddiasının sorulması üzerine Koca, "23 Nisan'la ilgili de bu anlamda gündeme gelmedi. Zannediyorum yeni haftaya gündem olabilir." ifadelerini kullandı.