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Aktüel

23 Nisan’da öksüz çocuklar unutulmadı

Sivas’ta 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinde kalan öksüz çocuklar unutulmadı.

2020-04-23 17:39:19 -
23 Nisan’da öksüz çocuklar unutulmadı

Sivas’ta 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinde kalan öksüz çocuklar unutulmadı.


Sivas’ta faaliyet gösteren “Bir Elde Sen Uzat” grubu gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısı ile önceden belirlenen öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret etti. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında gerekli sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden gönüllüler, ziyaret ettikleri çocukların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verip pasta ikramında bulundular. Çocukların yaşadıkları sürpriz karşısındaki mutlulukları yüzlerine yansıdı.

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