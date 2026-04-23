23 Nisan’da öğrettiklerine bakın! Müslüman çocuklara ‘kültür yozlaşması’ aşısı
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın nasıl bir ideolojik beyin yıkama seansına dönüştürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerin tarihine ilişkin kesin bir bilgi bulunmasa da paylaşılan kayıtlarda, ilkokul çağındaki bir kız çocuğunun müsamere adı altında sergilediği performans tüyleri diken diken etti. Müslüman Türk milletinin bin yıllık kültürünü ve inancını yansıtan kıyafetlerin aşağılandığı müsamerede, Batılılaşma uğruna sergilenen tavır "kültürel soykırım" olarak nitelendirildi.
Sözde kutlama programında kürsüye çıkarılan küçük çocuğun ezberletilmiş ifadeleri, 23 Nisan’ın ruhuyla taban tabana zıt bir manzarayı ortaya koydu. Müslüman Türk kadınının iffet timsali olan peçesini ve çarşafını "atılması gereken birer yük" gibi betimleyen söylemler, çocukların zihnine "İslami değerler gericiliktir, Batılı tarz ise uygarlıktır" zehrini şırınga ediyor.
Uygar dünyaya ayak uydurma bahanesiyle Türk toplumunun öz kimliğinden koparılmaya çalışılması, ekran başındaki vatandaşların büyük tepkisini çekti.
