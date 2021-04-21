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Yaşam 23 Nisan’da marketler açık mı? 23 Nisan market çalışma saatleri
Yaşam

23 Nisan’da marketler açık mı? 23 Nisan market çalışma saatleri

23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. Hafta içi ve hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir zaman kala pek çok kişi Cuma günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 23 Nisan’da marketler çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 18:28:00 -
23 Nisan’da marketler açık mı? 23 Nisan market çalışma saatleri

Koronavirüs salgınında ülkemizde 3.pik, İstanbul’da ise 4.pik yaşanıyor. Bu sebeple kısmi kapanma dönemi 14 Nisan’da başladı. 23 Nisan’a kısa bir zaman kala pek çok kişi Cuma günü tatil olup olmayacağını, marketlerin, fırınların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Cuma günü marketler kaçta kapanacak?

23 Nisan’da marketler açık mı? 23 Nisan market çalışma saatleri

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl da kısıtlama olması bekleniyor. Şayet kısıtlama olursa hafta sonları olduğu gibi marketlerin 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermesi bekleniyor.

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