Koronavirüs salgınında ülkemizde 3.pik, İstanbul’da ise 4.pik yaşanıyor. Bu sebeple kısmi kapanma dönemi 14 Nisan’da başladı. 23 Nisan’a kısa bir zaman kala pek çok kişi Cuma günü tatil olup olmayacağını, marketlerin, fırınların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Cuma günü marketler kaçta kapanacak?

23 Nisan’da marketler açık mı? 23 Nisan market çalışma saatleri

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl da kısıtlama olması bekleniyor. Şayet kısıtlama olursa hafta sonları olduğu gibi marketlerin 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermesi bekleniyor.