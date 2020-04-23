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23 Nisan’da çocuklara kar sürprizi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar için sürpriz oldu.

2020-04-23 13:17:01 -
23 Nisan’da çocuklara kar sürprizi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar için sürpriz oldu.


Sivas’ta hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağdı. Koyulhisar ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Kızılelma köyünü beyaza bürüdü. Kızılelma köyünde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında karın keyfini doyasıya çıkardı. Kar topu oynayan çocuklar, yaptıkları kardan adamı 23 Nisan’a özel olarak Türk bayraklarıyla süsledi. Köyde yaşayan 6 yaşındaki Eslem Gökkaya ve 5 yaşındaki Mehmet Emir Karagöl, yaptıkları kardan adamın yanında İstiklal Marşı okudu. Nisan ayında yağan kar şaşkınlığa neden olurken ağaçlarda açan çiçekler kar altında kaldı.

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