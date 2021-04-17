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Yaşam 23 Nisan’da 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yaşam

23 Nisan’da 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihinin bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağında güncelleme olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan’da 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 18:13:00 -
23 Nisan’da 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgını kapsamında Ramazan’ın ilk günü yapılan Kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan yeni yasak ve tedbirler için birçok soru gündeme getirildi. Bunlardan bir tanesi de cuma gününe denk gelen 23 Nisan tarihi için 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, 23 Nisan’da 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 Nisan’da 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu senede 23 Nisan tarihinin cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar, 3 günlük hafta sonu yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak etmeye başladı. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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