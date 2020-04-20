’23 Nisan Şiir Yarışması’na büyük ilgi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü şiir okuma yarışmasına ilgi büyük.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü şiir okuma yarışması büyük ilgi görüyor. Sadece İlkadım değil çevre ilçeler ve yurdun dört bir köşesinden çocuklar, çektikleri videoları İlkadım Belediyesine gönderiyor. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutlayacak çocukları sevindirmek amacı ile düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi 22 Nisan 2020 Çarşamba saat 17.00.

Kaybedeni olmayan yarışma

Korona virüsle mücadelesini sürdüren İlkadım Belediyesi, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukları unutmadı. Çocuklar şiir okuyarak çektikleri videoları 0553 560 05 30 numaralı WhatsApp hattı üzerinden belediye ile paylaşırken kaybedeni olmayan yarışmaya katılan bütün çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor. Bu hediyelerin dışında 1’incilik ödülü tablet, 2’ncilik ödülü dijital saat, 3’üncülük ödülü ise kitap seti olarak açıklandı.

“Çocukların gülümsemesi her şeye değer”

Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evden de olsa aynı coşkuyla kutlayacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde geleceğimizin teminatı çocuklarımızla fiziki olarak bir araya gelemesek de bu önemli günü çeşitli etkinliklerle kutlamayı amaçlıyoruz. Başlattığımız yarışma büyük ilgi görüyor ve Türkiye’nin her şehrinden çocuklarımız videolarını bize gönderiyor. Bu özel günde çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek bizim için en büyük ödül. Bu nedenle hem videolarını bizimle paylaşan yavrularımıza hem de ilgi gösteren ailelerine yürekten teşekkür ederiz” dedi.

Katılım koşulları

Son katılım tarihi 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 17.00 olan görüntülü şiir okuma yarışmasına tüm çocuklar katılabilecek. 0553 560 05 30 numaralı WhatsApp hattına isim ve adres bilgileri ile çekilen videoları göndermek yeterli olacak. Gönderilecek videolar hazırlanırken telefon veya tabletin yatay konumda olmasına dikkat edilmesi dik konumda çekilen videoların değerlendirilemeyeceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca dereceğe giren videoların 23 Nisan Perşembe günü saat 14.00’ten sonra İlkadım Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı duyuruldu.