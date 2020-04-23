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Aktüel

23 Nisan, okul binalarından yükselen marşlarla kutlandı

2020-04-23 13:38:29 -
23 Nisan, okul binalarından yükselen marşlarla kutlandı

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'daki okul binalarından, Milli Eğitim Bakanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan marş çalındı.

Kırklareli'ndeki İstiklal Ortaokulu hoparlörlerinden marşı duyan vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıktı.

Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla marşa eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılının tüm yurtta coşkuyla kutlandığını, il genelinde tüm okullarda marşlar çalındığını söyledi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulunda da hoparlörlerden çalınan marşa aileler çocuklarıyla balkonlardan eşlik etti.






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