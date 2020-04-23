23 Nisan coşkusunu DJ ile birlikte yaşadılar

DÜZCE (İHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı coşku içinde kutlanıyor. Düzce’de bir sitede DJ eşliğinde yaşanan coşkuda site sakinleri, çalan marşlara Türk bayrakları ile eşlik etti.

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı kutlama programları sokaklar yerine evlerine taşınırken, bayram coşkusu balkonlara, evlere ve sitelerde yaşandı. Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’nde bulunan Moda Evleri site yönetimi de DJ Uğur eşliğinde coşkulu kutlama programı düzenledi. DJ Uğur’un çaldığı parçalara ve marşlara çocukların yanı sıra büyüklerde ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Saatler 21.00’i gösterirken tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı okundu.

Ayrıca devriye görevi yapan ve çalan müziklerin sesini duyan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri site içerisine girince eğlenceye eşlik etti. Mikrofonu eline alan bir polis memurunun yaptığı konuşma site sakinlerini daha da coşturdu. Polis memuru 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Site sakini ve organizatör Ayhan Özen, “Korona virüs salgınının 23 Nisan 100. Yıl coşkusunu engellesin istemedik. Güzel bir etkinlik yapalım istedik. Sağ olsun komşularımızda katıldılar. Güzel bir eğlence yaptık. Sosyal mesafeyi koruyarak yapmaya çalıştık. Eğlendik hep birlikte. Saat 21.00’da da İstiklal Marşımızı tüm Türkiye ile birlikte okuduk. Güzel ve hoş bir akşam oldu” dedi.