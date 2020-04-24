23 Nisan coşkusunu balkonlarda kutladık

Yeni Akit Ankara

Başkent Ankara’da ise TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Liderlerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı Genel Kurulu; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Ziya Selçuk, Murat Kurum, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mustafa Varank, Fatih Dönmez, Bekir Pakdemirli, Adil Karaismailoğlu ve eski TBMM Başkanı Mustafa Kalemli ile bürokratlar da izledi. 23 Nisan özel oturumunda konuşan Meclis Başkanı Şentop, “Milli mücadele sadece bir hatıra değildir. 100. yılını andığımız Gazi Meclisi’miz, Milli Mücadelenin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır” dedi.