  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak

TRT EBA TV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel yayınıyla çocuklara bayram coşkusunu evlerinde yaşatacak - Kanalın saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak yayın akışında, 100. Yıl Marşı, animasyon belgesel, bilgi yarışması, çizgi film, gölge oyunu, sihirbazlık gösterisi ve çocukların mesajlarına yer verilecek

2020-04-22 23:38:34 -
23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak

ANKARA (AA) - TRT EBA TV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel yayınıyla çocuklara bayram coşkusunu evlerinde yaşatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşanacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün sürecek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını" TRT EBA TV'de olacak.

Kanalın yayın akışında, 100. Yıl Marşı, animasyon belgesel, bilgi yarışması, çizgi film, gölge oyunu, sihirbazlık gösterisi ve çocukların mesajlarına yer verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı