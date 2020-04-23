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Aktüel

23 Nisan coşkusu balkonlarda

Ankaralı vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu site içerisinde arabalardan açtıkları müziklerle yaşadı.

2020-04-23 18:17:56 -
23 Nisan coşkusu balkonlarda

Ankaralı vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu site içerisinde arabalardan açtıkları müziklerle yaşadı.


Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede yaşayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sokağa çıkma kısıtlamasıyla aynı güne denk gelmesi dolayısıyla evlerinden çıkamadı. Sitede yaşayan vatandaşlar, alanlarının dışına çıkmadan bahçe içerisinde iki arabadan açtıkları müziklerle 23 Nisan coşkusunu balkonlardan yaşadılar. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, site sakinlerinin çalan müziklere balkonlardan alkış ve Türk bayrağı sallayarak destek verdiği görülüyor.

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