2,3 milyar TL ile 2022 yılının en yüksek ikinci talebi Yayla Agro Gıda halka arzında toplandı

Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz için bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların toplamda2,64 katına denk gelen 187 milyon 667 bin 736 TL nominal değerli pay talebi geldi. Yayla Agro Gıda’nın 12,50 TL fiyatla halka arz edilen toplam 71 milyon TL nominal değerli payların tamamının satılmasıyla halka açıklık oranı yüzde 15,02 oldu.

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyetlerini sürdüren Yayla Agro Gıda, sektörde 26 yıllık bir deneyime sahip. Stratejik önemi günden güne artan gıda sektöründe, Ar-Ge yatırımları sonucu pazara sunduğu yenilikçi ürünleri ve ileriye dönük yatırım planları ile dikkat çeken şirketin, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda 2,3 milyar TL tutarındaki talep ile 2022 yılının en yüksek ikinci talebi toplanarak halka arz başarıyla tamamlandı.

Yayla Agro Gıda’nın halka arz büyüklüğü 887 milyon 500 bin TL oldu

11-12-13 Mayıs tarihlerinde “Sabit fiyatla talep toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda 12,50 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 42 milyon 600 bin TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 28 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Yurtiçi ve yurtdışı toplam 67 bin 473 yatırımcıdan halka arz edilen 71milyon TL nominal değerli payların 2,64 katına denk gelen 187 milyon667 bin 736 TL nominal değerli pay talebi geldi.Bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,83 katı ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,4 katı talep geldi. Halka arz için yurt içi büyük yatırımcılara tahsis edilen payların 4,96 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 3,01 katı talep geldi.

Böylece Yayla Agro Gıda’nın halka açıklık oranı yüzde 15,02; arz büyüklüğü de 887 milyon 500 bin TL’ye ulaşarak 2022 yılında gerçekleşen en büyük 2. halka arz işlemine imza atılmış oldu.

Gıdanın geleceğine ortak oldular

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, “Artık halka açık ve çok ortaklı bir şirketiz. Çok ortaklı bir şirket olarak sorumluluğumuzdaha da arttı. Bize güvenerek ve vizyonumuza inanarak gıdanın geleceğine ortak olan tüm değerli yatırımcılarımızaçok teşekkür ederiz. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynakla global markaolma hedefimize bir adım daha yaklaşırken, finansal yapımızı ve kurumsal altyapımızı daha da güçlendirip planladığımız yatırımlarımıza hız vereceğiz.” dedi.