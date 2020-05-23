23 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye'de son yirmi dört saatte koronavirüs nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs rakamlarını açıkladı. Türkiye'de son yirmi dört saatte 32 kişi yaşamını yitirirken ölü sayısı 4 bin 308'e yükseldi.
Bakan Koca açıklamasında, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.