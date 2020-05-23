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23 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son yirmi dört saatte koronavirüs nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 19:47:00 - 2020-05-23 19:53:17
23 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs rakamlarını açıkladı. Türkiye'de son yirmi dört saatte 32 kişi yaşamını yitirirken ölü sayısı 4 bin 308'e yükseldi.

Bakan Koca açıklamasında, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.

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