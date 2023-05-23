23 Mayıs 1919: Erkânı Harp Miralayı Süleyman Fethi Bey'in şehit edilmesi

Miralay Süleyman Fethi Bey İstanbul doğumlu. Askeri okullarda okudu. Pangaltı Harbiye Mektebi ve Harp Akademisini bitirdi. 1900 yılında piyade kurmay yüzbaşı oldu. Selanik’te ve Hicaz Tümeninde görev yaptı. 1915’te Kurmay Albay oldu. Doğu cephesinde bulundu. 1916-17 Kış Mevzii muharebelerinde tümen komutanı olarak başarılı bir mücadele verdi. 1917 kışında ağır bir romatizma geçirdi. El ve ayaklarında kısmi felç oluştu. 1918’de İzmir 4. Kolordu Asker Alma Heyeti Başkanlığına getirildi. 8. Kolordu Komutanlığına vekalet etti.

15 Mayıs 1919 günü Yunan ordusu İzmir’i işgal etmeye başladı.







Süleyman Fethi Bey tutuklandı. Sürüklenerek Pasaport’a getirildi. Burada rıhtım boyunda başka Türk subaylarını da toplamışlardı. Hepsini tek sıra dizdiler. Yunan savaş gemileri limandaydı. İşgalden sevinç duyan yerli Rumlar alanı doldurmuş sevinç çığlıkları atıyorlardı. Bir Yunan subayı, Türk subaylarından her biri önünde duruyor, “Zito Venizelos!” (Yaşasın Venizelos!) diye bağırmasını emrediyordski Yunanistan Başbakanı





Eski Yunanistan Başbakanı Venizelos



Sıra Fethi Bey’e geldi. O, emri yerine getirmedi, “Zito Venizelos” demedi. Yunan subayı buyruğunu birkaç kez tekrarladı. Fethi Bey duymamış gibi davrandı. Fethi Bey’in omuzlarındaki albaylık apoletlerini sökmek istemesi üzerine, elini şiddetle itti. “Onları sen takmadın ki sen sökesin!” diye bağırdı. Bunun üzerine, Yunan subayı emir verdi. Fethi Bey’i süngülemeye başladılar. Aldığı birçok süngü darbesiyle yere yıkıldı. Kahramanımızın ağır yaralı vücudu güçlükle alındı, İtalyan hastanesine kaldırıldı. 23 Mayıs 1919 günü şehit oldu. Emir Sultan haziresine defnedildi.







Emir Sultan sonraki yıllarda bakımsız ve terk edilmiş hale geldi. Bir vatandaşın başvurusuyla Şehit Fethi Bey’in kabri buradan taşındı. Kemikleri Narlıdere’deki Askeri Şehitliğe nakledildi. Kabir taşları Agora Açık Hava Müzesi’ne götürüldü, kırık parçaları sonradan birleştirildi. Kabir taşındaki yazıyı Necmi Ülker yayınladı.

Bugünkü dile çevirirsek şöyle yazıyor: “Diri ve Baki olan Allah’tır. Büyük şehit, Genelkurmay albayı Süleyman Fethi Bey. Kadiri tarikatı büyüklerinden Aydınoğlu Dergahı irşad görevlisi Şeyh İzzi Efendi’nin oğlu idi.

4. Kolordu Asker Alma Heyeti başkanı iken Yunan işgali esnasında İzmir’de şehit düştü. Kendisi faziletli biriydi. Ayrıca şehitlik hikayesi olağanüstüdür. İsmi genç ihtiyar herkesin hatırasını süslemelidir. Lillahil Fatiha. 23 Mayıs 1919.