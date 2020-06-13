23 mahallede beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı

Denizli’de geçtiğimiz günlerde ve 23 mahallede başlayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, işçiler ile birlikte parke taşı döşedi. Örki, “İlçemizi güzelleştirerek her şeyin en güzeline layık vatandaşlarımıza sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Denizli’de Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan 23 mahalleyi kapsayacak olan beton kilit parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmaları başlamıştı. Çalışmalar kapsamında Güzelköy, Akçapınar, Uzunpınar, Haytabey, Belenardıç, Eymir, Güzelpınar, Kurtluca, Akdere, Karahayıt, Kavakbaşı, Çeşmebaşı, Develi, Yukarışamlı, Pamukkale, Küçükdere, Karakova, Goncalı, Eldenizli, Kale, Akhan, Karataş ve Karakurt mahallelerinde yollar beton kilit parke taşı ile kaplanıyor. Güzelköy mahallesinde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, burada işçilerle sohbet ederek kilit parke taşı döşedi. Yıl sonuna kadar devam edecek olan çalışmalarla 23 mahallede yaklaşık 200 bin metrekare alan beton kilit parke taşı ile baştan sona yenilenmiş olacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yapılan çalışmaların ilk noktasının Güzelköy olduğunu ifade ederek, “Üst yapı çalışmalarımızın bu bölümünde 23 mahallemizde beton kilit parke taşı döşeme işi yapılacak. Sadece yollar değil kaldırımlar da yenilenerek bu mahallelerde halkımızın hizmetine sunulacak. Bunun yanında mahallelerimizde parklarda elden geçirilerek hem çocuklarımızın hem de vatandaşlarımızın daha keyifli zaman geçireceği alanlar oluşturacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin devam eden altyapı çalışmaları tamamlandığında 5 mahallemizde 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda üst yapı hamlemiz olacak. Yaptığımız tüm bu çalışmaların tek hedefi var her şeyin en iyisine layık olan Pamukkaleli vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu olması. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” dedi.