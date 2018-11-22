23 kulüp,15 futbolcu ve 23 futbolcu menajeri PFDK'ya sevk edildi
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 23 kulüp,15 futbolcu ve 23 futbolcu menajeri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.22 Kasım 2018 Perşembe 20:14
Türkiye Futbol Federasyonu; 23 futbolcu menajerini 23 kulübü ve 15 futbolcuyu, talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Menajerler
TFF'ye tescilli menajer BATUR ALTIPARMAK'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer BURAK DENİZLİ'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer BURAK PUHALOĞLU'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer CENK MELİH YAZICI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer EMİN ÖRNEK'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer ERDİNÇ ŞEHİT'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer ERSİN GÜRELER'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer GÜDE FAZIL ÖZDEMİR'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer HALUK CANATAR'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer HAMDİ CAN ÇOL'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer MAZLUM ALİ BİLECAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA DEMİR'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ERDEM KARAGÖL'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ULAŞ ORTAKAYA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer NECDET ERGEZEN'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer OGÜN ERDEM'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer ORHAN KIRKPINAR'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer ORHUN POULARIZADEH'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer ÖNER KARALAR'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer SEZER BRAVO'nun "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer TAN KESLER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer UĞUR AVADAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli menajer YALÇIN SARICA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kulüpler;
AKHİSARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b,ç, ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BURSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GENÇLERBİRLİĞİ Spor Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GİRESUNSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. Maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 14/5, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23.maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcular;
Futbolcu ALİHAN KUBALAS'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu BERAT TOSUN'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu BURAK CEYLAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu CUMALİ BİŞİ'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu CÜNEYT KÖZ'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu DENİZ ATAÇ'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu DOĞUŞ ALTIN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu ERHAN KARAYER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu IDRISSA DIARRA'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu MAHMUT BOZ'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu MERT SARI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu MOUSSA BAGAYOKO'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu OKAN KOCUK'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbolcu SERCAN ÇOBANOĞLU'nun "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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