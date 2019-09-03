23. İstanbul Tiyatro Festivali programı açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 13 Kasım'da başlayacak.

Festivalde yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimi yapılacak.

Bu yıl ki kampanyası "hayat ters yüz" olarak belirlenen festivalin "Öğrenme ve Gelişim Programı" kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Festival, sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla "Sahne neresi?" ve "Oyuncu kim?" gibi sorulara yanıt arayacak.

- Ferhan Şensoy, Metin Deniz ve Emmanuel Demarcy-Mota'ya "Onur Ödülü"

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin "Onur Ödülleri" yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota’ya takdim edilecek.



Festivalin geçen sene Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali'yle başlayan işbirliği, bu yıl Rusya'dan gelecek olan dört farklı yapımla devam edecek. Golden Mask İstanbul'da kapsamında Puşkin'in yedi yılda tamamladığı eşsiz eseri "Yevgeni Onegin"in yanı sıra Moskova Balesi'nin yedi dansçısının yorumuyla sahnelenen "Her Yol Kuzeye Çıkar", Maxim Didenko'nun müzikali "Sirk" ve Ivan Vyrypaev'in kaleminden çıkan "İran Konferansı" festival seyircisiyle buluşacak.

Marco Martins'in yönettiği film, tiyatro ve dans gibi disiplinleri bir araya getiren "Kayıp Kimlik" oyununun dünya prömiyerini gerçekleştireceği İstanbul Tiyatro Festivali'nde, Goethe’nin "Faust" eserinden uyarlanan "Being Faust - Enter Mephisto", Anestis Azas ve Prodromos Tsinikoris'in göçmenlik meselesini ele aldığı "Temiz Şehir" oyunları da sahnelenecek.

Flaman Kültür Bakanlığı’nın desteği ve Belçika merkezli "Platform 0090" ortaklığında üç yapımı da İstanbul Tiyatro Festivali seyircisiyle buluşturacak festivalde Genco Erkal'ın 60, Dostlar Tiyatrosu'nun 50. yılı kutlanacak.

Ayrıca "Dünyanın Ortasında Bir Yer", "Barakalar ve Saraylar", "Ver Parayı!", "Narin Napalm", "Kaldırım Serçesi", "Bak Sen!", "Sahibinden Kiralık", "Yangınlar" ve "Tahran Rüyası" oyunlar da festivalde yer alacak.

- Festival deneyimini zenginleştirecek ön etkinliklerle festival erken başlıyor

İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl hayata geçireceği Gençlik Platformu aracılığıyla, İstanbul dışında yaşayan ancak festivali takip etmek isteyen, tiyatroyla ilgilenen gençleri destekleyecek.



İKSV, 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Bernard van Leer Vakfı'nın desteğiyle bir çocuk kitabı yayımlayacak ve bu kitapla çocukları, bir tiyatro salonunda eğlenceli bir geziye çıkartırken, sahne sanatlarının temel kavramları ve ilgili mesleklerle tanıştıracak.

İstanbul Tiyatro Festivali, festival öncesinde ücretsiz gerçekleştirilecek bir dizi söyleşiyle tiyatroseverlerin festival deneyimini zenginleştirmeye katkıda bulunacak. Bu kapsamda geçmişten bugüne zaman, mekan, şimdi ve gelecek, sahne, izleyici, doğaçlama, metin, ödenekli ve bağımsız tiyatro, çerçeve, hayaller-gerçekler, hayat ve tiyatro konuşulacak.