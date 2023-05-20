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Gündem 23 il için 'sarı ve turuncu' alarm!
Gündem

23 il için 'sarı ve turuncu' alarm!

Yeniakit Publisher
2023-05-20 09:24:00 -
23 il için 'sarı ve turuncu' alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" kodlu uyarıda bulunarak 7 bölgede sağanak beklendiğini belirtti.

Türkiye genelinde bugün sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 18 kent için "sarı", 5 il için de "turuncu" alarm uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. (İLKHA)

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