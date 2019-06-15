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23 Haziran son dakika İstanbul seçim anket sonuçları

İstanbullular 23 Haziran’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. İstanbul’da olduğu kadar tüm Türkiye’de İstanbul 23 Haziran seçim sonuçlarını merak ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İBB seçimlerinde yapılan onca usulsüzlükler sonucu iptal edilmişti. 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor. 23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala son İstanbul anket sonuçları da açıkladı. ORC 23 Haziran İstanbul seçim anket sonuçlarına göre kim önde? ORC Araştırmanın son İstanbul anketine göre, Binali Yıldırım yarışı rakibi Ekrem İmamoğlu’un önünde götürüyor. İşte son dakika 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçim anket sonuçları.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:09
23 Haziran son dakika İstanbul seçim anket sonuçları

İstanbullular 23 Haziran’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. İstanbul’da olduğu kadar tüm Türkiye’de İstanbul 23 Haziran seçim sonuçlarını merak ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İBB seçimlerinde yapılan onca usulsüzlükler sonucu iptal edilmişti. 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor. 23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala son İstanbul anket sonuçları da açıkladı. ORC 23 Haziran İstanbul seçim anket sonuçlarına göre kim önde? ORC Araştırmanın son İstanbul anketine göre, Binali Yıldırım yarışı rakibi Ekrem İmamoğlu’un önünde götürüyor. İşte son dakika 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçim anket sonuçları.

31 Mart yerel seçimlerinde başta FETÖ ve PKK olmak üzere marjinal grupların şişirdiği CHP, İYİ Parti, HDP-PKK, FETÖ marjinal grupların ortak adayı Ekrem İmamoğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararından sonra çiçek çocuk’ maskesi düştü. Binali Yıldırım’ın seçimi kazanacağını gören Ekrem İmamoğlu’nun ayarları her geçen gün bozuldu. İmamoğlu son olarak Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan VIP rezaleti sonrası iyiye balonu patladı. 23 Haziran seçimlerinden Binali Yıldırım’ın zaferle çıkacağını gören Ekrem İmamoğlu, yeniden vatandaşların gözüne girip, ‘çiçek çocuk’ rolüne bürünmek için kılıktan kılığa girmeye devam ederken, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.

23 Haziran İstanbul seçimleri son anketler ne diyor?

ORC’nin son İstanbul seçim anket sonuçlarına göre, İBB Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir? sorusuna katılımcıların tercihi Binali Yıldırım'dan yana olmakta. Binali Yıldırım, İmamoğlu’nu geride bıraktığı görülüyor. ORC Anket sonuçlarını gören İmamoğlu’nun sinirlerinin taban yapacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. ORC’nın İstanbul seçim anket sonuçlarına göre, Binali Yıldırım yüzde 48.3 oy oranına sahip olurken, İmamoğlu ise yüzde 47.7’de kalıyor. 16 Haziran Pazar günü yapılacak olan ortak canlı yayın sonuçlarına göre Binali Yıldırım’ın 3 puan daha alacağı tahmin edilmekte.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:09
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