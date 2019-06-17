23 Haziran İstanbul son anket sonuçları son dakika ortak televizyon yayınının galibi kim oldu?

İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDPKK, TKY ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınında bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş ortak canlı yayında hem Binali Yıldırım hem de Ekrem İmamoğlu'nun performansını değerlendirdi. Anket şirketleri ortak yayında başarılı olan adayın hanesine 3 puan yazılacağını ifade ediyor. Peki İstanbul seçiminde son durum ne? 23 Haziran İstanbul son anket sonuçlarında kim önde? Ortak televizyon yayınının galibi kim oldu? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun ne kadar oyu var?

Türkiye nefesini tuttu Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti HDP'nin ortak İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak televizyon programı için ekran karşısına geçti. İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine kısa bir süre kala Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını için bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçim öncesi vaatlerini tek tek sıraladı. Binali Yıldırım’ın sorular karşısındaki soğukkanlı ve sakin tavrına karşılık Emrem İmamoğlu’nun hırçın, agresif tavrı gözlerden kaçmadı. Anket sonuçları 23 Haziran İstanbul. 23 Haziran İstanbul seçimi yaklaşırken, anket şirketleri son anket sonuçlarını açıklamaya başladı. ORC araştırma gibi anket sonuçlarını açıklayan şirketler, CHP'li İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimi sürecinde mağdur algısının çöktüğünü ve AK Partili Binali Yıldırım'ın önde olduğunu açıkladı.

Son ankette Yıldırım önde

Ordu'daki VIP skandalı sonrası CHP, İP ve HDP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun fazla şişirilen balonunun patladığı görülmekte. ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu.