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23 Haziran an itibariyle son anket sonuçları son durum ne?

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala Ramazan ayının etkisiyle hem Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım hem de CHP, İYİ Parti, HDP ve marjinal grupların desteklediği Ekrem İmamoğlu her akşam iftar ve sahur programları katılarak vatandaşlardan 23 Haziran İBB seçimleri için destek istedi. YSK İstanbul seçim son anket sonuçları 23 Haziran İBB son durum merak edilmekte. 23 Haziran’da İstanbul seçimlerini kim kazanır? Binali Yıldırım oy oranı ne? Ekrem İmamoğlu son anket sonuçları oy oranı 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları haberi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:27
23 Haziran an itibariyle son anket sonuçları son durum ne?

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala Ramazan ayının etkisiyle hem Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım hem de CHP, İYİ Parti, HDP ve marjinal grupların desteklediği Ekrem İmamoğlu her akşam iftar ve sahur programları katılarak vatandaşlardan 23 Haziran İBB seçimleri için destek istedi. YSK İstanbul seçim son anket sonuçları 23 Haziran İBB son durum merak edilmekte. 23 Haziran’da İstanbul seçimlerini kim kazanır? Binali Yıldırım oy oranı ne? Ekrem İmamoğlu son anket sonuçları oy oranı 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları haberi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimlerini iptal ettiği Keskin, Honaz ve Yusufeli seçmen sandık başına gitti ve yeniden tercihini sandığa yansıttı. Denizli'nin Honaz ilçesinde resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi CHP Adayı Yüksel Kepenek kazandı.Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı. YSK’nın 23 Haziran’da yeniden yapacağı İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için heyecan dorukta.

23 Haziran an itibariyle son anket sonuçları

Mehmet Ali Kulat, yaptığı paylaşımda, “Savcı Sayan haklı. Bu çalışmaların tamamı 10 gün kadar öncesine ait. Seçime kadar pek çok değişkenle aradaki makas kapanacağı gibi, bu makas daha da açılabilir. İstanbul seçimleri an itibariyle kimse için çantada keklik değil” şeklinde konuştu. MAK Danışmanlık anket şirketi sahibi Kulat, İstanbul’da anket yapılamayan bazı yerlerin olduğu belirterek, “Savcı Sayan’a ciddi araştırma firmalarının itiraz edebileceği konu; arka mahallelerde araştırma yapamama konusu... Zira Ağrı'nın arka mahalleleri ile İstanbul'un arka mahalleleri farklı... Zira İstanbul’da anket yapılamayan yerler arka mahalleler değil; ultra lüks siteler” dedi.

 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:27
  1. Kırıkkale
  2. Denizli
  3. Artvin
  4. Ağrı
  5. 23 Haziran an itibariyle son anket sonuçları son durum ne?
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