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Korona Virüs 23 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Korona Virüs

23 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 711 oldu. 1767 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 308 bin 069'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:17:00 - 2020-09-23 19:31:07
23 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden koronavirüste yeni vaka sayılarını verdi.

Sağlık Bakanlığı 23 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 711'e yükseldi. 1767 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 308 bin 069'a ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 027 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 270 bin 723 oldu. Son 24 saatte112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı. Ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6.7 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu:

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