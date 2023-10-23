23 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(168) اِنَّ الَّذٖينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرٖيقاًۙ

(169) اِلَّا طَرٖيقَ جَهَنَّمَ خَالِدٖينَ فٖيهَٓا اَبَداًؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسٖيراً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"İnkâr edenleri ve zalimleri, Allah asla bağışlayacak değildir.



Onları, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir.



Bu da Allah için çok kolaydır."

(Nisâ Suresi -168-169) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Daha önce inkârın çeşitleri, bunları temsil eden kimselerin zihnî ve ahlâkî tavırları açıklanmış, hidayete yönelmeleri için gerekli yönlendirmeler yapılmış, delil ve işaretler verilmişti. Bundan sonra gelecek âyetlerde ise hem bütün insanlığa hem de özellikle Ehl-i kitaba yönelik bir çağrı yapılacaktır.



Bu ikisi arasında psikolojik olarak hazırlanmayı sağlayacak bir geçiş olmak üzere, çeşitli yollarla insanların gerçeği bulmalarını, hak dine inanmalarını ve hayatlarını buna göre düzenleyip yaşamalarını engellemede, hakkı gözetmeme (zulüm) ve peygamberi inkâr etmede ısrar edenleri bekleyen korkunç âkıbet canlı bir şekilde haber verilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 185









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)





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