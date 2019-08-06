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23. dönem POMEM polis sınav sonuçlar son dakika açıklandı

Polis Akademisi (PA) son dakika 23. dönem POMEM polis alımı sınav sonuçlarını erişime açtı. POMEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edenler Polis Akademisi’nin 23. Dönem POMEM polis alım sınav sonuçlarının ne zaman açıklayacağını araştırıyordu. POMEM 23. Dönem sınav sonuçları açıklandı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:24
23. dönem POMEM polis sınav sonuçlar son dakika açıklandı

Polis Akademisi (PA) son dakika 23. dönem POMEM polis alımı sınav sonuçlarını erişime açtı. POMEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edenler Polis Akademisi’nin 23. Dönem POMEM polis alım sınav sonuçlarının ne zaman açıklayacağını araştırıyordu. POMEM 23. Dönem sınav sonuçları açıklandı. 

Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 23. dönem POMEM polis alımına ilişkin beklenen sınav sonuçlarının açıklandığı ifade edildi. Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyebileceklerdir. 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:24
  1. 23. dönem POMEM polis sınav sonuçlar son dakika açıklandı
  2. polis akademisi pomem alımları

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