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23. Alan Yaylası Şenlikleri yapıldı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:35
23. Alan Yaylası Şenlikleri yapıldı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23.’sü düzenlenen Alan Yaylası şenlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Şenliğe; Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Burak Akköz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Belediye meclis üyeleri, daire amirleri, ilçe protokolü, muhtarlar, Ankara ve İstanbul’da bulunan derneklerin yöneticileri Eskipazar’lılar ve şehir dışından gelen misafirler katıldı.


Eskipazar’lılar arasında birlik ve dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenen Alan Yaylası Şenliklerinde konuşan Vali Fuat Gürel, "İlimizden ve Eskipazar ilçemizden bir vesileyle ayrılıp başka şehirlere giden ama gönülleri buralarda kalan hemşehrilerimiz yılın belli dönemlerinde buralara gelmek istiyorlar. Bu şenlikler aslında onun için bir vesile oluyor. Yerel yöneticilerimizle sivil toplum örgüt liderlerimiz bir araya gelerek güçlerimizi birleştirebilirsek burada daha güçlü, daha büyük bir etkinlik yapabilirsek ülkemizin değişik yerlerinde olan hemşerilerimizide buraya toplamak adına bir gün değil birkaç gün sürecek bir etkinlikte bir araya getirebiliriz. Kaymakamlıklarımız, Belediye Başkanlıklarımız, Muhtarlıklarımız ve diğer illerimizdeki derneklerimiz ile bir güç birliği içerisinde bütün hemşehrilerimizi buraya toplamak adına Alan Yaylasında veya ilçe merkezinde çok daha büyük etkinliklere imza atılabilir. Burada yapılan festivalde çok farklı etkinlikler yapılabilir.Alan Yaylası Şenlikleri uzun süredir devam etmekte, binlerce insanımız biraraya gelmekte, hasretler giderilmekte. 23. Alan Şenliklerini düzenleyen İstanbul’daki dernek başkanlarımızı, destek olan bütün derneklerimizi, Hamzalar ve Kabaarmut Köylerimizin Muhtarlarını, destek veren Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İl Özel İdaremize, Jandarmamıza, Sağlık ekiplerimize ve tüm arkadaşlarımıza teeşekkür ediyorum. Bu alanda binlerce insan var, bu kadar kalabalığı bir araya getirmek her baba yiğidin harcı değil, bu arkadaşlar gönül vermişler, emek sarf etmişler bu kadar insanı buraya toplayacak bir alt yapı oluşturmuşlar arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.” diye konuştu.


Protokol konuşmalarının ardından Karakucak Güreş müsabakaları ile devam eden şenlikte yöresel müzik ve folklor gösterileri yapıldı.


Şenlik için alan yaylasına gelen ve piknik yapan vatandaşlarımızı da ziyaret eden Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve protokol üyeleri vatandaşlarla hasbihal ederek iyi eğlenceler temennisinde bulundular.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:35
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