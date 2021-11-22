  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 22.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-11-22 08:04:00 -
22.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فٖيهِ الْاَبْصَارُۙ

هْطِعٖينَ مُقْنِعٖي رُؤُ۫سِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْۚ وَاَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَٓاءٌؕ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış;

 Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar."

(İbrâhîm Suresi - 42-43)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:   

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” şeklinde çevirdiğimiz cümledeki zalimler –kavram olarak– Hz. Peygamber zamanının müşriklerini de içine almaktadır. Nitekim Lokmân aleyhisselâm da şirkin büyük bir zulüm olduğunu ifade etmiştir (Lokmân 31/13).

Bununla birlikte müşriklerin dışındaki zalimleri de kapsamasına bir engel yoktur. Bu sebeple bazı müfessirler bu âyetin mazlumlar için bir teselli, zalimler için bir tehdit ifade ettiğini söylemişlerdir (Râzî, XIX, 141; İbn Âşûr, XIII, 246).

Allah Teâlâ’nın, zalimleri yaptıklarından dolayı hemen cezalandırmayıp onlara mühlet vermesi, zalimin yaptıklarından habersiz veya zulme razı olduğu yahut zalimi cezalandırmaktan âciz bulunduğu için değil, onlara tövbe etme imkânı tanımak, tövbe etmedikleri takdirde âhirette gereken cezayı vermek içindir. Nitekim âyetler zalimlerin âhiretteki durumlarını tasvir etmekte ve oradaki cezanın daha şiddetli olacağını göstermektedir.



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde, insanların bilmesini istemediğin şeydir.”

(Müslim, Birr 14, 15)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezilliklere doymuyorlar! Burak Deniz'den Didem Soydan'ın çıplak pozları için aşağılık söylem
Medya

Rezilliklere doymuyorlar! Burak Deniz'den Didem Soydan'ın çıplak pozları için aşağılık söylem

Didem Soydan'la gayrimeşru ilişkilerinin son bulmasına çıplak pozların neden olduğu iddiası kendisine yöneltilen oyuncu Burak Deniz, verdiği..
Gülerce’den bomba ‘Helalleşme’ çıkışı: Pensilvanya istedi, Kılıçdaroğlu yaptı!
Gündem

Gülerce’den bomba ‘Helalleşme’ çıkışı: Pensilvanya istedi, Kılıçdaroğlu yaptı!

Beyaz TV’de Türker Akıncı moderatörlüğündeki Ortak Akıl programının yorumcusu Hüseyin Gülerce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzünü deşif..
Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil onlarca ili uyardı! 24 ile kar geliyor
Gündem

Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil onlarca ili uyardı! 24 ile kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-26 Kasım hava raporuna göre, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu onlarca ile sağanak yağ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay