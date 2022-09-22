22.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَٓا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرٖيمِۙ



اَلَّذٖي خَلَقَكَ فَسَوّٰيكَ فَعَدَلَكَۙ



فٖٓي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَٓاءَ رَكَّبَكَؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?"



"O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi."



"Terkibini de dilediği gibi yaptı."

(İnfitâr Suresi - 6-7-8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Devamındaki âyetlerden anlaşıldığına göre buradaki “ey insan” hitabıyla özellikle belli bir kişiye veya bütün insanlara değil, sûrenin asıl konusu olan kıyamet, âhiret ve uhrevî yargılanma ve hesap vermeyi inkâr edenlere, bunu imkânsız görenlere hitap edilmektedir. Rab ismi ve bu ismin sıfatı olarak geçen kerîm, Cenâb-ı Hakk’ın “cemal sıfatları” denilen ve kullarına yönelik lütufkârlığını ifade eden isim ve sıfatlarındandır. 7-8. âyetlerde bu sıfatların, insanın insan olarak varlık alanına çıkışındaki yaratıcı rolü dile getirilmekte; böylece insanın, hayatı boyunca her an yararlanmakta olduğu diğer bütün nimetlerden de önce bedensel ve zihnî melekelerle donatılıp düzgün bir insan olarak dünyaya gelişini kendisine borçlu bulunduğu rabbi hakkında, saptırıcı tesirlere kapılarak yanılgıya düşmesi, türlü şekillerde inkâr ve isyanlara boğulması eleştirilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 569-570



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Dört özellik vardır ki, kimde bulunursa, Allah o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur:



1. Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan;

2. Nefsi istemediği halde, güzel bir şeyi yapan;

3. Bir şeyi canı çekip, iştah duyduğunda nefsine engel olan;

4. Öfkelendiğinde, öfkesini tutan..."



"Dört özellik daha vardır ki, kimde bulunursa, Allah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar:



1. Bir yoksulu koruma altına alan;

2. Zayıfa merhamet eden;

3. Emri altındakilere yumuşak davranan;

4. Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan..."



(Feyzü'l-Kadir, I/464, No: 917)

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