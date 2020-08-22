22.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِۜ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir."

(Fecr Suresi -14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

“Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir” meâlindeki 14. âyet, Allah’ın ilminin sonsuz olduğunu, bütün kullarının tutum ve davranışlarını gözetleyip kontrol ettiğini bildiren kapsamlı bir uyarı ifadesidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez.

Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez."

(Müslim, İlim 16; Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, İlim 15; İbni Mâce, Mukaddime 14)