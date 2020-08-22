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İSLAM 22.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-22 06:44:00 -
22.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir."

 (Fecr Suresi -14)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir” meâlindeki 14. âyet, Allah’ın ilminin sonsuz olduğunu, bütün kullarının tutum ve davranışlarını gözetleyip kontrol ettiğini bildiren kapsamlı bir uyarı ifadesidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri  Cilt:5 

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

 "İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların     sevaplarından da hiçbir şey eksilmez.

  Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların  günahlarından da hiçbir şey eksilmez."

(Müslim, İlim 16; Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, İlim 15; İbni Mâce, Mukaddime 14)

 

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