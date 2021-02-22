  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 22.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-22 08:12:00 -
22.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِه۪ۜ وَتَرَى الظَّالِم۪ينَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِنْ سَب۪يلٍۚ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velîsi olmaz.

 Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, "Geri dönmenin bir yolu yok mu?" diye feryat ettiklerini göreceksin."

 (Şûrâ Suresi - 44)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Âyette söz konusu edilen kimseler için bir velî, koruyucu bulunmayacağı yönündeki ifade, üstü kapalı biçimde, onların sapkınlıktan ve kötü âkıbetlerinden kurtuluş vesilelerini de yitirmiş olacaklarını belirtmektedir. Çünkü “velî”nin temel özelliklerinden biri, velîsi olduğu kişiye yol göstererek ona yardımcı olmasıdır. Nitekim 46. âyette ve başka bazı sûrelerde bu mâna açık olarak ifade edilmiştir (bk. Ra‘d 13/33; Zümer 39/23, 36; Gāfir 40/33; İbn Âşûr, XXV, 125).

Aynı âyette geçen “... göreceksin” şeklindeki hitap, bir bakışa göre, belirli bir kişiye yönelik olmayıp azaba çarptırılacakların durumunu açık biçimde ortaya koymayı ve şaşkınlıklarına işaret etmeyi hedeflemekte, onların halinden ibret alınmasını istemektedir. Diğer bir bakışa göre ise burada Resûlullah’a hitap edilmekte ve gördüğü kötü muameleden, işittiği ağır sözlerden ötürü teselli edilmektedir (İbn Âşûr, XXV, 125).

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“İmanın son noktası, haramlardan titizlikle sakınmaktır.”

(Suyuti, Camiu’s-Sağir, II/96)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Dünya

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Suikast girişiminin he..
Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan çarpıcı sözler
Medya

Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan çarpıcı sözler

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'da Cerkutay'ı oynayan Çağrı Şensoy, dizi ve karakterine dair dikkat çeken ifadeler kull..
Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası!
Gündem

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinde..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay