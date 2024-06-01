22 yıllık aşçının reçel yaparken içerisinde kullandığı teknik! Duyan şoka giriyor... Hiç fark etmez demeyin

22 yıllık aşçının kullandığı bu teknik sayesinde birçok reçel tazeliğini uzun süre koruyabiliyor. Geleneksel reçel yapımının yanı sıra uzmanlığını konuşturan aşçı bu yöntemi yıllar boyunca deneme yanılma ile edindi. Özenle pişirilen bu reçel, doğal yiyecekleri sevenler için ideal bir seçenek olacak.

Yapım aşaması bazı kişiler için daha zorlayıcı ve çok aşamalı gibi görünebilir. Ancak inanıldığı kadar zor değildir. Öğreneceğiniz bu teknikler sayesinde hazırlayacağınız çilek reçeli çok daha taze ve lezzetli olacak. Çilek reçeli hazırlarken bu püf noktalara dikkat edin.

İlk olarak kaliteli malzemeler kullandığınızdan emin olun. Tadı yerinde olan çilekler, taze limon suyu ve doğal şeker kullanarak reçelin tadına karar verebilirsiniz. Hazırlama aşamasına gelindiğinde çileklerin saplarını ayıklayıp yıkamayı unutmayın. Ardından küçük parçalara ayırın.

Reçel hazırlarken kullanılan şeker oranı oldukça önemlidir. Bu miktarda çileklerin tatlılığı, reçelin miktarına göre değişebilir. Ancak genellikle 1 kilo çilek için 800-900 gram aralığında şeker kullanılıyor. Şeker kullanımını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Buradaki asıl püf nokta, limon suyudur. Reçel hazırlarken kullanılan limon suyu, reçelin daha dayanıklı olmasını sağlar. Ayrıca parlak bir görüntü veren bu malzeme sayesinde lezzetinde herhangi bir değişim yaşanmaz. Uzun ömürlü bir reçel elde etmek istiyorsanız, limon suyu kullanmayı unutmayın.

Pişirme işlemi

Reçel yapımında pişirme işlemini aksatmamaya özen göstermelisiniz. Çilekleri orta ateşte pişirerek köpüklerini alın. Reçel kıvamına gelene kadar 45-60 dakika pişirin. Reçeliniz piştiğinizde kavanozlara doldurmalısınız. Uzun süre dayanması için kavanozları sterilize edin.

Kavanozları sterilize etmek için kaynar suya batırıp 10 dakika kaynatabilirsiniz. Reçeli ekledikten sonra serin ve karanlık alanlarda saklanmalıdır. Bu püf noktalarla hazırlayacağını çilek reçeli hem oldukça lezzetli hem de uzun ömürlü olacaktır. İşte çilek reçeli için gerekli malzemeler.

Malzemeler

- 2-2,5 kilo küçük çilek

- 2 kilo toz şeker

- 1 limon suyu

Çilek reçelini hazırlarken yukarıda bahsettiğimiz püf noktaları mutlaka uygulayın. Reçeli hazırlamak için çileği temizledikten sonra tencereye aktarabilirsiniz. Kilosu kadar toz şekeri ilave edip bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün, yüksek ateşte pişirmeye başlayın. Kaynadıkça köpüklerini ayırabilirsiniz.

Çilekleri kaynattıktan sonra 20 dakika içerisinde koyu bir kıvam alacaktır. Limon suyunu da ekledikten sonra tadını kontrol ederek kavanozlara doldurabilirsiniz. Ancak doldururken ılıklaşmasını beklemek daha iyi olacaktır.

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