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Dünya 2,2 trilyon dolarlık koronavirüs paketini onayladılar
Dünya

2,2 trilyon dolarlık koronavirüs paketini onayladılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 05:21:00 -
2,2 trilyon dolarlık koronavirüs paketini onayladılar

Demokratların teşvik paketine Cumhuriyetçiler hayır oyu kullanırken 18 demokrat üye de karşı çıktı. Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen teşvik paketi, ilk olarak Senato'ya sunulacak, buradan geçmesi halinde yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek.

Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında, haftalık 600 dolarlık işsizlik maaşı ödemesi planlanıyor. Paketin içinde her ABD vatandaşına 1200 dolar ödenmesi de yer alıyor. Diğer taraftan eyalet ve yerel yönetimlere bir yılda 436 milyar dolarlık yardım sağlanması planlanıyor.

Demokratlar ve Trump arasında uzun süredir tartışılan teşvik paketine ilişkin uzlaşma sağlanamamıştı.

Demokratların desteğiyle kabul edilen teşvik paketinin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

 

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