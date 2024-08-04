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Gündem 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi! Şeytani yöntem
Gündem

2.2 ton metamfetamin ele geçirildi! Şeytani yöntem

Yeniakit Publisher
2024-08-04 23:41:00 - 2024-08-05 00:08:51
2.2 ton metamfetamin ele geçirildi! Şeytani yöntem

Ticaret Bakanlığı, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin, dikkatli ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, “Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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