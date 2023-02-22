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İSLAM 22 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-02-22 07:11:00 -
22 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُواؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

“Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır.

 Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

 (En'am Suresi - 132)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Bu âyetlerde Allah Teâlâ’nın adalet ve rahmeti vurgulanmıştır. O, hem ülke ve milletler hakkında, hem de tek tek insanlar hakkında adaletle muamele eder; bundan dolayı da peygamberler göndererek insanlığa lâyık inanç ve hayat düzeninin ne olduğunu bildirmeden, sapkınlığa düşmüş olan ülke ve milletleri, gerçeklerden habersizken çöküşe mâruz bırakmaz.

Ayrıca O, her bir ferdin derecesini yaptıklarına göre belirler. Çünkü Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Hiçbir şey O’nun ilminin dışında kalmadığı için insanları amellerine göre derecelendirmekte de hata etme ihtimali yoktur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

عَلى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكِرَهَ ، إِلاَّ أنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإذا أُمِر بِمعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلا طاعَةَ

"Bir müslümanın, günah işlemesi emredilmediği sürece, sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır.

 Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise kimseyi dinleyip itaat etmez.”

Kaynak: Buhârî, Ahkâm 4, Cihâd 108; Müslim, İmâre 38.

 

GÜNÜN SÖZÜ:

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allahın indirdiği ile hükmetttiği sürece o amire memur olunur Eğer hükmetmiyor yüzçeviriyor ise o emiril mümin değildir Laiksistemde hiçbir yönetici emiril mümin değildir. Çünkü Allahın indiridği ile hükmetmeme işi BÜYÜK GÜNAHTIR. Maide44te Allahın insanlara korumaları için emanet namus şeref ve izzetlerinin yegane vesilesi KUTSAL ALLAHIN AYETLERİNİ SATMAKTIR. Bunlar insanlardan çekinmek veyahut geçici aldatıcı süslenmiş ama pis dünya faydalanması karşılığı bu kutsal ihanet etmektedirler Bunlar kafirlerin takendileridir buyurulmaktadır. Enam121de kafirlere şeytanın dostlarına boyun eğerseniz sizde ortak koşanlardan olursunuz buyurulmakta Allah ortak koşana cenneti haram kılmıştır. Devlet yönetiminin tamamı adalet yasama yürütme yargı vergi ticaret eğitim dot düşman edinme savaş barış müttefik olmaya yeme içme kılık kıyafet Allaha teslimiyet ve boyun eğiş Allahın ve elçisi devlet reisi önder HAKİM Hz Muhammed SAV in hüküm konularıdır. Laik düzen ise baştan ve temelden böyle hüküm vermeme işi üzerine şeref ve namus sözü vermektir. Bu açık hainlik şerefsizlik izzetsizlik Allaha açılmış bir savaşı tanımlar. Küfrü ve hatta şirk ortamının teminini temsile eder Dini sahibinin tanımı ile almayan ve dinsizliği ideoloji olarak benimsemiş olanlar din mensuplarının dinin sahibinin bu büyük günahlarına bulaştırmak onun mürtedlik hükmü dahilinde tutmak ve küfre katılımını temin etmek daha çok kendilerine boyun eğdirmek nesli ise bozmak suretyile insanları karanlık süslü bir menfaatlenmeye ama büyük zulme ebedi cehennem ateşine sürüklemektedirler Kendi olu ve yorumları ile kurdukları din memuriyeti ile bu hakkı sansürlemekte imamlığı ise bugünün hristiyanlığındaki papazlar gibi sadece ibadet ile sınırlamaktadırlar. Onlar allahın bölünemez ilan ettiği dinin temel yapıları olan devleti orduyu ve eğitimi dinsizleştirmeksuretyile dini paramparça etmişler ve fasit duruma düşümüşlerdir vatanı bayrağı ve devletide batıl hale getirmişler Din kurumu ilede bu batıllara bağlılığı temin ederek küfrün ve şirk ortamının temini sağlamaktadırlar Her insanın özellikle bu büyük günahlardan uzaklaşması kendini ve ailesini ebedi cehennem ateşinden koruması Allahın indirdiği ile hükmedilen bir yeri temin etmesi onun birinci derece güvenlik ve beka meselesidir. Bu mücadelede mallarından harcaması ve canını feda etmesi gerekmekte ve örneklendiği ve hatta emredildiği (cihad hicret) şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.b Bu kutsal emaneti dini Allahın ayetlerini koruyanlar onunla hükmedenlerdir.
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