22 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُواؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



“Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır.



Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.”

(En'am Suresi - 132) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Bu âyetlerde Allah Teâlâ’nın adalet ve rahmeti vurgulanmıştır. O, hem ülke ve milletler hakkında, hem de tek tek insanlar hakkında adaletle muamele eder; bundan dolayı da peygamberler göndererek insanlığa lâyık inanç ve hayat düzeninin ne olduğunu bildirmeden, sapkınlığa düşmüş olan ülke ve milletleri, gerçeklerden habersizken çöküşe mâruz bırakmaz.

Ayrıca O, her bir ferdin derecesini yaptıklarına göre belirler. Çünkü Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Hiçbir şey O’nun ilminin dışında kalmadığı için insanları amellerine göre derecelendirmekte de hata etme ihtimali yoktur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



عَلى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكِرَهَ ، إِلاَّ أنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإذا أُمِر بِمعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلا طاعَةَ



"Bir müslümanın, günah işlemesi emredilmediği sürece, sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır.

Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise kimseyi dinleyip itaat etmez.”

Kaynak: Buhârî, Ahkâm 4, Cihâd 108; Müslim, İmâre 38.