  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 22 Ocak'tan sonra okullar açılacak mı?
Eğitim

22 Ocak'tan sonra okullar açılacak mı?

MEB tarafından yapılan açıklamada okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyeceği açıklanmıştı. Öğrenci ve veliler 22 Ocak'tan sonra okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, 22 Ocak'tan sonra okullar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:36:00 -
22 Ocak'tan sonra okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sabah Gazetesi’ne açıklama yaparak, okulların ne zaman açılacağına dair ipucu verdi.

Okullar ne zaman açılacak?

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. İşte Bakan Selçuk’un sözlerinden satırbaşları:

Uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar devam edecek!

Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

İkinci dönem 15 Şubat’ta başlayacak!

25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini ekledik. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı için en doğru kararı uygulayacağız. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin yorgunluğunun, çocuklarımızın okul özleminin farkındayız.

Bugünleri aşabilmek için de salgın kurallarına azami şekilde uymak hepimizin insani görevidir. Salgının seyrini belirleyen toplumsal davranışlarımız okullarımızın kapalı ya da açık olmasında son derece belirleyicidir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşı..
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Gündem

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek intihar ettiği iddia edildi. Polis, evde bulunan üç..
Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”
Gündem

Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”

Twitter'ın koyduğu erişim engeli sona eren Donald Trump bir video yayınladı. Trump paylaşımda Kongre'yi basan göstericilere "Bunun bedelini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay