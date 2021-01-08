22 Ocak'tan sonra okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sabah Gazetesi’ne açıklama yaparak, okulların ne zaman açılacağına dair ipucu verdi.

Okullar ne zaman açılacak?

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. İşte Bakan Selçuk’un sözlerinden satırbaşları:

Uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar devam edecek!

Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

İkinci dönem 15 Şubat’ta başlayacak!

25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini ekledik. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı için en doğru kararı uygulayacağız. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin yorgunluğunun, çocuklarımızın okul özleminin farkındayız.

Bugünleri aşabilmek için de salgın kurallarına azami şekilde uymak hepimizin insani görevidir. Salgının seyrini belirleyen toplumsal davranışlarımız okullarımızın kapalı ya da açık olmasında son derece belirleyicidir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.